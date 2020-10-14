В Киеве стартует Марш защитника Украины: онлайн трансляция

В среду, 14 октября, несмотря на запреты массовых мероприятий, люди сходятся к памятнику Шевченко в Киеве, где в 14:00 начинается Марш защитника Украины.

Прямую трансляцию с места ведет hromadske на YouTube.

Планируется, что участники колонной пройдут по центру столицы на Майдан Независимости и дальше двинутся к Офису президента. По предварительным оценкам ожидается, что в марше примут участие от 5 до 10 тысяч людей.

PavlovskyNEWS опубликовал фото с места событий. Как видно, люди по преимуществу соблюдают дистанцию, но на подавляющем большинстве присутствующих нет масок.

Напомним, 14 октября, в День защитников Украины, в Киеве пройдет марш УПА. Онлайн-трансляция мероприятия доступна на сайте “источника”. Мероприятие начнется в 14:00 в парке Шевченко. Участники марша пройдут по центру столицы через бульвар Шевченко, Крещатик, Майдан Независимости, аллею Героев Небесной Сотни. Завершиться все на улице Банковой. Там люди хотят обратится к власти с требованием снять ограничения с военных ВСУ по открытию огня в ответ на вражеские обстрелы на Донбассе.