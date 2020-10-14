На Марковщине открыли памятный знак “Защитникам Украины”. ФОТО

В День защитника Украины на Марковщине открыли памятный знак чествования подвига участников АТО и погибших.

Об этом сообщает Марковская ОТГ.

С целью чествования подвига участников АТО и погибших, по инициативе общественного союза «Ассоциация ветеранов войны, участников боевых действий, волонтеров АТО» Луганской области в Марковском районе и финансовой поддержке Марковской поселкового совета, как и обещали в День защитника Украины и праздника Покрова Пресвятой Богородицы, состоялось открытие памятного знака «Защитникам Украины».



“Необъявленная война унесла уже тысячи жизней украинцев. Они по первому зову, не жалея собственной жизни, встали на защиту своего Отечества. Многим из них, к сожалению, не суждено вернуться живыми …Акутин Вячеслав Игоревич, Андриенко Сергей Владимирович, Белокобыльский Сергей Владимирович, Дзидзинашвили Давид Георгиевич, Птицын Виталий Игоревич, Светличный Александр Григорьевич, Шило Владимир Сергеевич, Бакланова Алеся Александровна

Светлая память о защитниках останется в наших сердцах. Всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь ради мирного неба и будущего нашей страны!”, – сказано в сообщении.



В этот день присутствующих защитников Украины, представителей семей погибших приветствовали ветеран АТО, заместитель председателя Марковской районной организации «Общественный союз участников боевых действий и волонтеров АТО» Сергей Солопов, председатель Марковской ОТГ Игорь Дзюба, и.о. председателя райгосадминистрации Елена Цовма, председатель районного совета Андрей Лигута.

Елена Александровна вручила памятные обереги «Отцовское сердце», инициированные военно-гражданским союзом «Боевое братство Украина» дочерям погибших Давида Дзидзинашвили и Владимира Шило.



В свою очередь ветеран АТО, заместитель председателя Луганской областной организации «Общественная союз участников боевых действий и волонтеров АТО» Сергей Шакун также поздравил своих побратимов и вручил медали Солопову Сергею Николаевичу, Куц Виктору Александровичу, Басараб Анатолию Ференцович.

Перед официальным возложением цветов к памятным знакам минутой молчания почтили память всех героев, которые отдали свою жизнь за Украину.