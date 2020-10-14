В Северодонецке открыли мемориал погибшим военным медикам

В День защитника Украины, 14 октября, на территории 59-го военного мобильного госпиталя в Северодонецке открыли мемориальный знак медицинским работникам, погибшим во время боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



На мемориале указаны фамилии 73 военных медиков Вооруженных Сил Украины, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг в зоне проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил с 2014 по 2020 годы.



«Они были ангелами-хранителями для наших военных, спасали их жизни, и так случилось, что во время выполнения задач, отдали свои. Хочу поблагодарить родителей этих ребят, медицинских работников, – они родили и воспитали Героев Украины. Уверен, что многие украинские воины всегда будут благодарны этим врачам. Слава Украине!” – отметил председатель областной госадминистрации Сергей Гайдай во время открытия мемориального знака.



К мероприятиям также присоединились заместитель командующего Медицинских Сил ВСУ полковник медицинской службы Сергей Халик, руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк Александр Стрюк и начальник госпиталя полковник Андрей Телефанко.



Решение о создании мемориала памяти на территории военной части А0206, единственного лечебного учреждения Вооруженных Сил Украины на территории нашей области, ранее поддержал глава Луганщины Сергей Гайдай и перечислил для реализации проекта собственные средства.



Кроме того, сегодня утром председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику генерал-майору Национальной Гвардии Украины Александру Радиевскому в Северодонецке.

Память погибших защитников Украины присутствующие почтили минутой молчания.