Выжженная земля: Сиротино после пожара. ФОТО

Село Сиротино, относящееся к Северодонецку, один из населенных пунктов, сильно пострадавших в результате лесных и сухотравных пожаров 30 и 1 октября в Луганской области.

Фотокорреспондент “Укринформа” Алексей Ковалев показал масштабы разрушений в селе с высоты птичьего полета:





Напомним, что в результате масштабных пожаров погибли 11 человек, разрушены частично или полностью более 400 домов, почти 2000 хозяйственных сооружений. Трудно оценить последствия пожаров для природных экосистем: огонь прошел более 20 тысяч гектаров.