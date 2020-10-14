Как самостоятельно почистить ковер дома

Ковер на полу постоянно подвергается загрязнения, он моментально забивается пылью и грязью. Почистить ковер дома можно разными методами, но для этого придется покупать шампунь в магазине или делать состав самостоятельно. Существует другой вариант, позволяющий сэкономить время. Это химчистка ковров на дому, предлагаемая нашей клининговой фирмой. Мы гарантируем качественное очищение напольного покрытия любого типа и выполненного даже из самого капризного материала.

Как почистить ковер дома – действенные советы

Регулярная чистка настенных и напольных ковров поможет поддерживать их в идеальном состоянии и не дать завестись в них болезнетворным организмам или набиться пылью. Для того чтобы постирать ковер дома, каждая хозяйка может воспользоваться подручными средствами и простыми, но заслуживающими доверия, народными рецептами:

Мыльный раствор, приготовленный из хозяйственного мыла, помогает убрать все поверхностные загрязнения и избавиться от любых бактерий. Он идеально подходит для хозяек, которые боятся навредить дорогим коврам.

Почистить ковер в дом условиях можно с помощью смеси из моющего средства, ложки соды и уксуса. Этот раствор позволяет убрать свежие и старые пятна органического производства.

Еще один популярный метод выведения пятен с ковров, особенно светлых – это чистка жесткой щеткой и смесью из соды, лимонной кислоты и воды. Полученную смесь нужно равномерно распределить по ковру и хорошо потереть щеткой.

Чистка с нашатырным спиртом помогает убрать большинство пятен и неприятных запахов – особенно актуально, если пятна свежие. Для такой чистки требуется развести 2 ч.л спирта на 1 литр воды и нанести полученную жидкость на ворс, после поработать мягкой щеткой по всей поверхности и насухо вытереть ковер.

Еще один способ основывается на одновременной двойной чистке – первая проходит с раствором из жидкого мыла, а повторная с теплым раствором воды и уксуса.

Почистить ковер дома на полу от свежих пятен может любая хозяйка и для этого не нужно покупать разрекламированные дорогие средства. Но, если пятно уже въелось в ворс или Ваша цель – полное очищение, подойдет только химчистка ковров с вывозом в цех. Благодаря мощному профессиональному оборудованию, роторной машине, вакууму и специальным шампуням, из ковра удалится вся пыль, грязь, пятна и посторонние запахи. Время очищения занимает всего 2 часа. В итоге, Вы получите обновленный палас, чистый и сухой.