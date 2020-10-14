​Дуда о войне на Донбассе: “Не можем допустить повторения Карабаха”

13 октября в эксклюзивном интервью президент Польши Анджей Дуда сделал заявление о военном конфликте на востоке Украины.

“Было нарушено международное право в 2014 году, когда Россия напала на Украину, когда началась оккупация Крыма, когда началась де-факто оккупация Луганской и Донецкой областей, началось глубокое нарушение международного законодательства, и это продолжается”, – сказал президент Польши, передает Диалог

Дуда отметил, что война с Россией завершится только после того, как Украина получит полный контроль над своими законными границами и территориями.

“Этого должно требовать все международное сообщество”, – напомнил польский лидер.

Кроме этого, Дуда заявил о необходимости сделать все, чтобы война на востоке Украины не переросла в замороженный конфликт и не была решена годами.

“Посмотрите на Нагорный Карабах – это пример десятилетиями замороженного конфликта. Мы не можем допустить того, чтобы такая ситуация произошла в Украине”, – резюмировал глава Польши.

Владимир Зеленский поблагодарил коллегу за поддержку, отметив, что Польша на всех международных форумах напоминает об оккупации Крыма и поддерживает Украину.