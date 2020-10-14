В Станице Луганской под аплодисменты проводили домой спасателей и лесников, тушивших лесные пожары. ФОТО

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Сегодня, 14 октября, Станично-Луганский район провожал домой спасателей ГСЧС и работников Государственной лесной охраны из четырех областей Украины, которые на протяжении двух недель помогали бороться с лесными пожарами в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Благодаря помощи огнеборцев пожары в Станично-Луганском районе удалось обуздать.

Каждый экипаж был отмечен благодарностью от Станично-Луганской райгосадминистрации и районного совета, а именно:

  • 1 Государственный пожарно-спасательный пост Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Полтавская область;
  • 1 государственная пожарно-спасательная часть 1 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области (г. Полтава)
  • 3 государственная пожарно-спасательная часть 1 Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области (г. Полтава)
  • 6 государственная пожарно-спасательная часть 1 Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области ( г. Гадяч)
  • 8 государственная пожарно-спасательная часть 1 Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области (пгт Чутово)
  • 10 государственная пожарно-спасательная часть 1 Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области (пгт Решетиловка)
  • 11 государственная пожарно-спасательная часть 1 Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области (пгт Диканька)
  • 13 государственная пожарно-спасательная часть 1 Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области (г.Карловка)
  • 1 государственный пожарно-спасательный пост 1Державного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области (пгт Большая Александровка)
  • 3 государственный пожарно-спасательный пост 1 Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области (пгт Шишаки)
  • 4 государственный пожарно-спасательный пост 1 Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области (пгт Котельва)
  • 15 государственная пожарно-спасательная часть 2 Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области (. Кременчуг)
  • 61 государственная пожарно-спасательная часть Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области, г.Барвенково;
  • 10 государственная пожарно-спасательная часть Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области, пгт Близнюки;
  • 53 государственная пожарно-спасательная часть Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области, г.. Дергачи;
  • 27 государственная пожарно-спасательная часть Киевский районный отдел по г. Харьков.
  • 18 государственная пожарно-спасательная часть Московский районный отдел по г. Харьков.
  • 23 государственная пожарно-спасательная часть Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Луганской области (пгт Марковка)
  • 27 государственная пожарно-спасательная часть Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Луганской области (пгт Белокуракино) а также лесничих, мастеров леса, водителей пожарных автомобилей: Сумского ОУЛОХ, ГП «Выщедубечанский лесхоз», ГП «Выщедубечанский лесхоз», ГП «Остерское лесное хозяйство”, ГП “Черниговское лесное хозяйство».

С центральной улицы Станицы Луганской, бурными аплодисментами и словами благодарности, как от руководства района, так и местных жителей провожали экипажи спасателей.