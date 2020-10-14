Зеленский надеется на постоянную и стабильную “тишину” на Донбассе

Президент Зеленский 14 октября посетил церемонию составления торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Богуна. Глава государства поздравил защитников Украины с праздником и подчеркнул, что власть сосредоточена на максимальном развитии армии.

Президент надеется, что мир на Донбассе будет продолжаться постоянно

Зеленский призвал благодарить военных и всех, кто служит Украине, не только в День защитника, но и ежедневно. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента, передает 24 канал

“Сегодня день тех, кто в 2014 году защитил Украину от российской агрессии и продолжает защищать сегодня. Эта война принесла нам колоссальные потери и самые болезненные из них – это люди”,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что на Донбассе до сих пор продолжается режим прекращения огня.

“Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И, несмотря на попытки его сорвать, мы имеем надежду, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной”, – сказал президент.

Армия – один из приоритетов государственной политики

Если в Украине будет мир, заверил президент, государство не перестанет заботиться о войске. Именно армия – один из приоритетов государственной политики.

“Мы используем потенциал, который открылся перед Украиной после приобретения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Воплощение стандартов НАТО и взаимосовместимость наших войск с войсками НАТО – важные шаги для нашего будущего”,

– заявил Зеленский.

День защитника – не только мужской праздник

Зеленский также подчеркнул, что 14 октября – это не только мужской праздник, ведь среди воинов немало отважных женщин и девушек.

Президент сообщил, что намерен посетить украинских военных на Донбассе уже 14 октября.

Зеленский почтил память погибших воинов

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский почтил память погибших воинов у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве. Вместе с главой государства цветы к мемориалу возложил и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.



