Сегодня – День защитника Украины

День защитника Украины совпадает с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и с Днем Украинского казачества. Кроме того, 14 октября отмечается как день создания Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщает espreso.tv

Праздник чествования защитников Украины установлен 14 октября 2014 указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Этим же указом отменен указ президента Украины Леонида Кучмы в 1999 году, который закреплял советский День защитника Отечества, который отмечали 23 февраля.

“В богатой на подвиги летописи украинского воинства множество сражений и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина больше никогда не будет отмечать этот праздник по военно-историческим календарем соседней страны. Мы будем уважать защитников своей Родины, а не чужой!” – заявил Порошенко в День Независимости Украины 24 августа 2014 года.

С 2015 года День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем.

5 марта 2015 Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом президентский законопроект, который предлагал сделать День защитника Украины государственным выходным.