Гайдай пообещал Новопсковщине “большие ремонты” уже в следующем году

«Большие ремонты начнутся с марта. На следующий год мы привлекаем дополнительно 10 млрд гривен на развитие Луганщины », – начал общение с представителями Новопсковской громады глава Луганской области Сергей Гайдай.



Перед встречей он ознакомился с ремонтом первых объектов в рамках программы Президента «Большое строительство» на Новопсковщине и осмотрел районную больницу, которая определена одним из опорных медицинских учреждений второй волны COVID-19.Кроме того, Сергей Гайдай проинформировал жителей громады, что еще в этом году будут освещены все улицы с. Осиново, передает пресс-служба ЛОВГА



Большинство вопросов, которые задали участники встречи, касались изменений в административно-территориальном устройстве и вопросам передачи имущества или в собственность Новопсковской ОТГ, или в собственности будущего Старобельского района. В частности, речь шла о передаче Новопсковского РТМО, имущественного комплекса КП «Старобельсквода» и других объектов на баланс объединенной громады. Однако, председатель районного совета Борис Лебедев возразил, что «имущество, которое обслуживает весь район, должно принадлежать районному совету».



Председатель Новопсковской ОТГ Вадим Гаев обратился к главе области с просьбой «при распределении средств учитывать интересы громады». Местный бюджет не покрывает потребности на реконструкцию объектов, но софинансировать инфраструктурные проекты ОТГ готова. В частности, капитальный ремонт Новопсковской школы и ремонт помещений районной больницы.



Включить в программу «Большое строительство» на следующий год предложили капитальный ремонт Песковской школы, в которой сейчас учится 131 ребенок, зал тяжелой атлетики в спортивном комплексе того же поселка.