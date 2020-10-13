В Лисичанске неизвестные разбили авто директора “Восточной правозащитной группы”. ФОТО

В г. Лисичанске Луганской области неизвестные повредили рабочий автомобиль директора “Восточной правозащитной группы” Веры Ястребовой.

Об этом сообщили на странице правозащитной организации в соцсети.

“Автомобиль умышленно испорчен, разбито лобовое стекло, порезана резина всех четырёх колёс, перерезаны провода внутри автомобильного салона. На место случившегося вызваны сотрудники полиции”, – сказано в сообщении.

В “Восточной правозащитной группе” инцидент связывают с профессиональной деятельностью Веры Ястребовой.

“Мы считаем, что данный факт агрессии против Веры Ястребовой, направлен на ее запугивание. Те, кто совершил данные действия хотят, чтобы наш Руководитель прекратил вести правозащитную деятельность. Напомним Вера Ястребова открыто выступает против угольной мафии в Луганской и Донецкой областях. Вера Ястребова ведёт независимую правозащитную деятельность, открыто заявляет о фактах Коррупции и нарушения прав человека в Донбассе, выявляет факты нарушений прав человека в ОРДЛО, она адвокат и правозащитник”, – говорится в тексте.

В организации призвали правоохранительные органы расследовать данный факт.