Гайдай с рабочим визитом посетил Новопсковский район

Глава Луганской области Сергей Гайдай посетил с рабочей поездкой Новопсковский район. Он ознакомился с работой КНП «Новопсковское ТМО» и проконтролировал ход реализации программы Президента Украины «Большое строительство»: ремонтные работы на участке автомобильной дороги О131003 Ганусовка-Новороссошь (км 21 + 000- км 27 + 800 ») и капитальный ремонт стадиона« Будівельник » .

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Новопсковское территориальное медицинское объединение определено одним из опорных заведений «второй волны» COVID-19. В текущем году больницу оснастили ИФА-анализатором, кислородным концентратором, монитором пациента, криоцилиндрами, современным электрокардиографом и шприцевым насосом, общей стоимостью почти 80 млн грн. Сейчас идет процедура закупки дефибриллятора и муфельной печи за счет областного бюджета на общую сумму 6,8 млн грн. Одновременно проводится капитальный ремонт здания лечебного корпуса.

Сергей Гайдай поддержал позицию местных властей по объединению Новопсковской и Белолуцкой больниц на базе РТМО: «Малые громады – явление временное. Они будут укрупняться. Нет школы, нет больницы – нет села, это – штампы и стереотипы, которые не работают ».

Также председатель облгосадминистрации посетил Новопсковскую детско-юношескую спортивную школу, которой уже более 40 лет. И осмотрел стадион «Будівельник», являющийся основным местом для проведения учебно-тренировочных мероприятий воспитанников Новопсковской ДЮСШ, районных и областных спортивных соревнований по легкой атлетике, футболу, волейболу, районных сельских спортивных игр.

В рамках «Большого строительства» наконец-то стадион отремонтируют капитально: утепляют административное здание и гостевую трибуну, строят новые зрительские трибуны, реконструируют беговые дорожки и тому подобное.

Направляясь в Новопсков, Сергей Гайдай проверил качество выполнения работ на автомобильной дороге О131003 Ганусовка-Новороссошь (участок: км 21 + 000- км 27 + 800 »).

На ее ремонт в рамках программы Президента выделено 58,7 млн грн.

На сегодня выполнены работы по капитальному ремонту 8 водопропускных труб, укладка геотекстильного полотна и щебеночного основания, разметки дороги и тому подобное. Продолжаются работы по устройству и благоустройству обочин дороги, установка дорожных знаков. Скоро жители сразу четырех сельских советов: Новороссошанского, Донцовского, Каменскогт и Ганусовского, будут ездить по трассе европейского уровня.