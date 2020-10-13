В Украине адаптивный карантин продлили до конца года

Сегодня, 13 октября, во время заседания Кабинета Министров Украины было принято решение о продлении карантина до 31 декабря 2020 года. Об этом во время брифинга заявил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает Урядовий портал

“На заседании Кабмина был рассмотрен ряд вопросов, в частности о внесении изменений в постановление, регламентирующее условия карантина на территории Украины. Первое: действие карантина продлено до 31 декабря 2020 года. Кроме того, были внесены изменения в соответствующие индикаторы и критерии условий карантина. А именно: в два раза были увеличены целевые показатели охвата тестированием. Раньше это было 24 на 100 000 населения за 7 дней. Сейчас этот показатель увеличен в два раза – до 48 на 100 000 населения. Это связано с тем, что мы постоянно увеличиваем количество тестирований “, – отметил глава Минздрава.

По его словам, также были внесены дополнительные изменения в критерии соответствия “красному” уровню эпидемической опасности. По новым правилам, районы могут попасть на “красный уровень” по показателю инцидентности. Это показатель по заболеваемости 100000 населения за последние 14 дней. Он также изменен и сейчас установлен на уровне 320 на 100000 населения.

Кроме того, министр добавил, что решением Правительства усилены противоэпидемические мероприятия на разных уровнях адаптивного карантина. Прежде всего, вводится ограничение работы ресторанов и других заведений общественного питания после 22:00. Это правило будет действовать на всех уровнях эпидопасности. Вводится также ограничение на проведение массовых мероприятий.

“Одним из главных факторов распространения болезни являются именно массовые мероприятия. Немало примеров, когда именно после массовых мероприятий мы фиксируем резкий рост количества больных в городе или в районе. Поэтому вводятся ограничения: для “зеленого” уровня максимальное количество человек – не более 50, для “желтого” уровня – 30, для “оранжевого” – 20 человек. Также вводится запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных соревнований. Решение об их проведении будет приниматься в отдельном порядке “, – отметил Максим Степанов.

Также на заседании Правительства было принято решение о разграничении ответственности по обеспечению контроля за выполнением карантинных норм. Поэтому усиление контроля по соблюдению самоизоляции будет происходить с привлечением Национальной полиции. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в сфере обслуживания (работа рынков, ресторанов, других общественных мест) – Госпродпотебслужбой. Контроль за правилами перевозки и выделением дополнительного транспорта – за органами местного самоуправления. Кроме этого, органы местного самоуправления также будут присутствовать на всех уровнях контроля.

Дополнительно всем школам рекомендовано проведение каникул с 15 по 30 октября, с последующим переходом на дистанционное обучение. Другим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение уже сейчас. Работодателям предложено организовать посменную работу, а в тех случаях, где есть возможность – обеспечить дистанционную работу с сохранением уровня заработной платы.