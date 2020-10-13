Порошенко выздоровел от коронавируса

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который 12 октября покинул больницу, где лечился от коронавируса, получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

“Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе“, – написал Порошенко.

Экс-президент выразил благодарность украинским врачам, которые борются с COVID-19. В частности он поблагодарил доктора Ольгу Голубовскую, лечившую его лично. Он добавил, что медик уже семь месяцев без выходных “самоотверженно защищает украинцев от коронавируса”.

Порошенко назвал медиков настоящими защитниками Украины и поздравил их с наступающим праздником. Также он призвал украинцев беречь свое здоровье и соблюдать меры предосторожности.

“Многое зависит от нас самих. Никому не желаю того, что сам в эти дни переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно. Соблюдайте дистанцию“, – сказал Порошенко.

Как сообщал “источник”, доктор медицинских наук и нардеп I созыва Валерий Ивасюк высказал мнение, что Украину от катастрофы из-за коронавируса могут спасти передвижные военные госпитали, изменения в алгоритмах лечения и тестирования на вирус, а также штрафы для населения за нарушение карантина.