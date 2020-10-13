Кабмин официально продлил карантин: названа новая дата

Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 31 декабря 2020 года.

Такое решение было принято во вторник, 13 октября, на внеочередном заседании правительства, трансляция которого доступна на YouTube.

Карантин остается адаптивным, но есть изменения:

Меняется количество людей на массовых мероприятиях. В зеленой зоне максимальное количество людей – 50, в желтой – не более 30, в оранжевой – не более 20.

Разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных соревнований (вопрос о зрителях будет решаться индивидуально).

Рекомендуется учреждением среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября с возможностью продления дистанционного обучения. Колледжам и вузам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Планируется делать до 75 тыс. тестов ежедневно до конца этого года.

Как сообщал “источник”, на территории Европейского союза не будут вводить глобальный карантин. При этом регионы ЕС будут делить в зависимости от уровня пандемии с едиными правилами перемещения.