Красную зону карантина будут определять по-новому: что поменялось

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 13 октября, не только продлил карантин до конца 2020 года, но и изменил критерий для включения регионов в “красную зону”.

Заседание транслировалось на YouTube.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в “красный уровень” эпидемиологической опасности. При этом отныне этот показатель будет не динамичным, а фиксированным.

“Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране“, – уточнил глава Минздрава.

Напомним, “источник” транслировал заседание Кабмина во вторник, 13 октября.