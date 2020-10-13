67-летнему мужчине стало плохо на КПВВ “Станица Луганская”: он умер в больнице

В больнице Станицы Луганской скончался мужчина, которому стало плохо во время пересечения пункта пропуска.

Об этом сообщает БФ “Право на защиту”.

“67-летний мужчина, который фактически проживает в г. Ровеньки (неподконтрольная правительству Украины территория (НПУТ), возвращался домой с подконтрольной территории. У вагончика Международного Комитета Красного Креста (МККК) при выходе из КПВВ ему стало плохо. Фельдшер и волонтеры МККК оказали пенсионеру медицинскую помощь, после чего карета «скорой» доставила его в Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение”, – сказано в сообщении.

К сожалению, в приемном отделении мужчина скончался.