Кабмин выделил 185 миллионов гривен для пострадавших от пожаров в Луганской области

185 млн грн будут направлены на помощь людям, пострадавшим в результате пожаров в Луганской области.

Соответствующее решение правительство поддержало на внеочередном заседании во вторник, 13 октября, сообщает ТСН

Для оказания материальной помощи семьям погибших предусмотрено по 200 тыс. грн ; по 50 тыс. грн предполагается выделить каждому пострадавшему, который получил тяжелые травмы, 30 000 – получившие травмы средней тяжести и 20 тыс. грн – травмы легкой тяжести.

Тем людям, жилье которых было разрушено, – будет выделено по 300 тыс. грн на семью , на частичный ремонт – 50 тыс. грн.

Напомним, в результате пожаров 30 сентября и 1 октября в Луганской области погибли 11 человек, повреждены четыре сотни домов.