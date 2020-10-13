Группа гражданско-военного сотрудничества помогает в ликвидации последствий пожаров на Луганщине

Сегодня, 13 октября, на пресс-брифинге в Луганской облгосадминистрации речь шла о деятельности группы гражданско-военного сотрудничества ОТУ «Север».

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Представитель группы Лариса Кравченко сообщила, что распоряжением Командующего Объединенных сил и командира ОТУ был выделен личный состав и техника для ликвидации последствий пожаров в Смоляниново, Вороново, Муратово и других населенных пунктах Луганщины.

Офицеры группы ГВС принимают заявки от местных жителей и координируют деятельность личного состава и техники.

Так, в Вороново ежедневно задействованы более 140 человек личного состава и 20 единиц техники. В частности, проведен демонтаж и очистка более 50 пострадавших от пожаров домов и хозяйственных построек, вывезено 2000 тонн строительного мусора, расчищены улицы.

Также скоординирована работа около 20 благотворительных организаций и фондов для оказания помощи пострадавшим.

Спикер напомнила, что пилотный проект гражданско-военного сотрудничества был основан в июне 2014 года, в результате чего создали соответствующую структуру в рядах Вооруженных Сил Украины.

Среди задач группы ГВС – взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по оказанию помощи гражданскому населению, пострадавшему вследствие боевых действий или чрезвычайных ситуаций, проведение мероприятий по противоминной безопасности.

Также группа сотрудничает с международными гуманитарными и благотворительными организациями, оказывает содействие в предоставлении жителям гуманитарной помощи – продуктов питания, сезонных вещей и предметов первой необходимости.

Лариса Кравченко добавила, что указанные меры координирует объединенный центр в г.. Северодонецке, а группы ГВС непосредственно обеспечивают безопасное передвижение, сопровождение и координацию вдоль линии разграничения.