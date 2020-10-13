В Лисичанске состоятся антитеррористические учения: подробности от СБУ

15-16 октября в г.Лисичанск, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Об этом сообщает 3-е управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях



“Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Лисичанска с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности”, – сказано в сообщении.

В ведомстве просят граждан при необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.). В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурной службы:

3 управления (с дислокацией в г. Северодонецк) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел .: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29;

Лисичанский отдел полиции ГУ НП Украины в Луганской области, тел .: 102, 050-662-92-33.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства.