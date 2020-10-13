Какие кресла подойдут для гостиной вашего дома

Не во всех квартирах можно встретить мягкое кресло, но это не значит, что оно теряет свою актуальность. В небольших комнатах места для кресла может не быть, но, если в вашей гостиной достаточно свободного пространства, красивая и оригинальная мебель имеет право на существование. Мягкое и удобное сидение станет любимым местом для отдыха каждого члена семьи. Вы можете придать мебели, выбранной на сайте https://divani-kiev.com.ua/sofas/chairs.html, немного индивидуальности – разместить рядом необычные осветительные приборы и подобрать аккуратную подставку для ног.

Виды кресел

Кресла состоят из крепкого каркаса, который должен быть рассчитан на большую нагрузку. Поэтому большие модели мебели обязательно выполняются из каркаса, а более компактные могут быть и бескаркасными. Объемные и устойчивые кресла могут быть:

Раскладными. Большое и мягкое сидение легким движением будет трансформировано в место для ночного отдыха. Как правило, это одноместная кровать. Редко такие кровати используются для постоянного сна – чаще всего это гостевой вариант. Стационарными. Такие кресла выглядят очень эстетично. Сидение можно подобрать по виду, который будет совпадать с интерьером комнаты. Форма и обшивка зависит от личных предпочтений хозяев. Мебель может иметь нестандартные параметры, обилие эксклюзивных деталей из дерева, подлокотники необычной формы и так далее. Реклайнеры – модели повышенного комфорта. Они имеют выдвижные подножки, механизмы, позволяющие изменить угол наклона спинки и так далее.

Самые простые и привычные модели мягкой мебели основаны на механических элементах. Более продвинутые и современные имеют в основе электронное оснащение. Они имеют функционал, который можно сравнить с навороченными гаджетами.

Если вы выбираете большое кресло, то обратите внимание на обстановку в собственной гостиной. Мебель должна идеально вписываться в интерьер и отлично сочетаться с остальной мебелью. Если вы покупаете новое кресло одновременно с диваном, выбирайте изделия в одинаковом стилевом направлении. Тогда вы сможете создать красивый дизайн в комнате и не переживать по поводу несоответствия предметов мебели.

Если в вашей гостиной мало свободного пространства, вы можете выбрать компактную модель «Тюльпан», которая станет прекрасным дополнением вашего интерьера. При этом мебель не займет полезное пространство и аккуратно встанет в пустой угол.