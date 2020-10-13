Какие трубы лучше всего подходят для отопления

Отопительная система очень важна для частного дома, квартиры, офиса, дачного коттеджа, промышленного цеха. При ее обустройстве нужно большое внимание уделять долговечности и надежности комплектующих. Они также влияют на практичность и удобство всех составляющих. Большое значение имеют трубы для отопления. Современные производители используют разнообразные материалы для получения высококачественных и долговечных изделий.

Трубы для отопления всех видов

При монтаже отопления используют трубы из стали, металлопластика, полиэтилена, полипропилена. У каждого типа есть свои достоинства и минусы, эксплуатационные характеристики и особенности. Чтобы разобраться, какие больше подходят для конкретного случая, нужно рассмотреть свойства каждого вида.

Металлопластиковые изделия для системы отопления

Представляют собой пятислойные конструкции, содержат пластик и алюминий, склеенные между собой. Благодаря этой особенности такие модели:

прекрасно выдерживают резкие температурные перепады в системе;

не подвергаются воздействию химических веществ и коррозии;

не склонны к окислению и откладыванию солей.

Такие варианты подходят не только для отопления, но и для холодного или горячего водоснабжения. При точном и строгом соблюдении всех условий и требований к эксплуатации они будут стабильно работать больше 50 лет. Для соединений обычно применяют латунные элементы, обеспечивающие высочайшую надежность и прочность всей конструкции.

Это самый оптимальный вариант тогда, когда теплоноситель разогревается до очень высоких температур.

Полиэтиленовые модели

Для их производства используют полиэтилен, отличающийся высокими показателями качества и стабильности. На них ставится модификация РЕХ. Такие изделия подходят не только для централизованных систем. Их часто покупают при обустройстве автономного отопительного прибора.

Главные конкурентные преимущества:

высокая прочность и экологичность. Благодаря последнему качеству полиэтиленовые модели прекрасно подходят для применения в любых домах и квартирах;

термоустойчивость, невосприимчивость к воздействию химикатов, к ржавчине;

идеально гладкие поверхности. За счет этого на них не остаются вредоносные бактерии и солевые отложения.

Для соединения такого трубопровода используют бронзовые, латунные и полимерные фитинги без уплотняющих колец. Лучше всего покупать эти изделия с армирующим профилем.

Полипропиленовые модели для отопительной системы

Для них используется особый материал, обеспечивающий высокую прочность и отличную термостойкость. При этом он не лишен некоторых недостатков. Такие изделия способны изменять форму, подвергаясь воздействию высоких температур. Также они отличаются высокой текучестью. Установка полипропиленовых труб не очень удобна, потому что они не такие гибкие, по сравнению с аналогами. Поэтому для них нужно большое количество фитингов.

Такие конструкции соединяют между собой с помощью диффузной технологии сваривания. Они получаются достаточно прочными, обеспечивают долговечность трубопровода. Чаще всего используют изделия с армированным профилем, они более надежные. Необходимы дополнительные крепления для поддержания стабильной формы трубопровода.

Эти модели можно использовать в системе отопления только тогда, когда вы уверены, что теплоноситель не будет нагреваться до очень высоких температур – не больше 60 градусов.

Стальные трубы для отопления

Этот материал все менее популярен при прокладке любых коммуникаций. Все из-за того, что сталь восприимчива к коррозии. Установить такие трубы непросто, процесс достаточно длительный, требует много сил. Внутри этих изделий со временем откладываются соли и бактерии. Из-за этого постепенно снижается проходимость.

Источник: сайт ktk.kiev.ua