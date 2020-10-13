Немного о Magic.trading

Мое знакомство с инвестиционной компанией Magic Trading началось еще в конце 2018. Тогда компания была ещё совсем крохой на огромном и могучем рынке. Называлась она по-другому, да и стратегии несколько отличались. Но все же она показывала неплохие результаты. А все потому, что здесь уже тогда работали опытные трейдеры. Риск был всегда, и кроме взлетов были и падения. Тем кто не любит рисковать, а любит стабильность, здесь нечего делать. Компания для серьёзных людей и реальных денег. Ну конечно не прям все так серьезно, но здесь шутки не шутят. И вот за последний год они выстроили новые рабочие стратегии и предлагают их людям.

Когда я наткнулся на эту платформу я ничего не знал об инвестировании, но решил попробовать. Потому что понял, что здесь особых знаний не требуют, нужны лишь твои инвестиции. Конечно трейдер тоже имеет часть от прибыли, но вы этого даже не заметите. Да и это вполне объяснимо: всю работу делает именно специалист. Поэтому все честно делится. На сайте утверждают, что производят быстрые выплаты, но меня это к сожалению не коснулось. Также мы узнаем, что здесь есть страховой фонд в 125 миллионов долларов, который и защищает наши с вами вклады.

Существует реферальная программа когда вы поймете, что вам мало и захотите получать еще больше. Ну я не медлил и начал инвестировать свои деньги в этом проекте. Что у меня из этого вышло? Далее я видел какие-то линии, красная линия, зеленая линия… Вообще хрен пойми что это, но это работало! Конечно с выплатой они задерживали не хило так и приходилось понервничать. На счет поступали 180, 250, 436 долларов. Каждую новую неделю я вносил больше, так как мои запросы росли. Я уже почти переехал в Москва-Сити и тут сорвалось! Прибыль, на которую я рассчитывал не получилась.

Пришлось немного отложить переезд и поднакопить. Я решил не спешить, чтобы все не потерять. Блин ребят, на самом деле здесь не все так плохо. Схемы рабочие, и в 9 случаях из 10 получался неплохой процент дохода. Я однозначно рекомендую попробовать, это того стоит. Отзывов на компанию немного, но это не значит, что о ней никто не знает.

Она сейчас только на пути своего развития, за 2 года многое изменилось, отмечается большой рост. Даже тот же интерфейс стал более понятным и комфортным в использовании. Я читал, что задержки все так же существуют, но выплаты идут. Значит можно и потерпеть. Хотя конечно новичок, который не ознакомился с отзывами о компании может запаниковать в этот момент, но стоит подождать и все будет. За все это время я наконец-то обзавелся квартирой, при чем собственной.

Думаю о машине, но еще не решился какую брать. Я абсолютно нигде не работаю, мне достаточно того, что приносит мне компания. Какую-то часть я откладываю, а какую-то с удовольствием трачу на себя и свою любимую. Зарабатывать в Magic Trading можно с любой точки на карте, в свободном графике, который ты сам для себя решаешь.

Мне хватает 2 часов в день с головой. В сравнении со ставками, здесь риски минимальные, поэтому все потерять не получится.