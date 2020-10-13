СОVID-19 на Луганщине: +65 новых случаев и 3 смерти за минувшие сутки

По результатам эпидемиологического надзора за СОVID -19, в Луганской области по состоянию на 13 октября всего лабораторно подтверждено 1917 случаев коронавирусной болезни (+65 случаев за минувшие сутки), из них 86 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Уже выздоровели – 733 человека (+12 за минувшие сутки), умерли всего – 26 человек (+3 за прошедшие сутки: 2 – жители г.. Лисичанска, 1 – Попаснянского района).



Активных больных – 1158, в т.ч. 48 детей. Лечатся в стационарах – 219, амбулаторно – 939.