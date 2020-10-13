С 15 октября КПВВ “Станица Луганская” временно прекращает работу: детали

Приказом Командующего Объединенных сил с 00:00 15 октября до 23:59 31 октября будет временно приостановлен пропуск лиц через линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Решение принято с целью предотвращения распространения и распространения на территории Луганской области «COVID-19».

В комментарии “Громадське” директор департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Альбина Кушелева сообщила, что на время карантина через КПВВ будут пропускать только людей с тяжелыми болезнями, людей в чрезвычайных ситуациях и других жизненных обстоятельствах.