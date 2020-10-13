Как выглядит невестка Оксаны Марченко – девушка показала себя без макияжа

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко, модель по имени Екатерина, показала себя в соцсети без макияжа. В начале октября девушка вышла замуж за сына телеведущей от первого брака и пасынка скандального политика Виктора Медведчука.

На личной странице в Instagram Екатерина поделилась несколькими кадрами свадебной церемонии, после чего также сравнила себя с макияжем и без.

ЕкатеринаФото: instagram.com/90_katerina_60

Несмотря на карантин, пара сыграла пышную свадьбу с десятками гостей, на которой также присутствовали Оксана Марченко и ее супруг Виктор Медведчук. Поздравить молодоженов своими песнями согласились певцы Олег Винник, Макс Барских, Верка Сердючка и другие знаменитости, что вызвало в сети волну негодования.

О Екатерине известно мало. В соцсети девушка называет себя моделью, фотографом и визажистом. За ее публикациями следят 13 с лишним тысяч подписчиков.

ЕкатеринаФото: instagram.com/90_katerina_60

ЕкатеринаФото: instagram.com/90_katerina_60

Свадьбу с сыном Оксаны Марченко девушка не стала афишировать, лишь поделилась скромным постом и парой коротких видео в “сториз”. В ходе свадебной церемонии Екатерина в стихах поблагодарила телеведущую за воспитание сына и назвала ее второй мамой.

Парой скромных постов в сториз отличилась и Оксана Марченко, которая предпочла сохранить подробности яркой церемонии в секрете.