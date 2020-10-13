Коронавирус: В Луганской области и еще 6 регионах Украины больничные койки заполнены на более чем 70%

В Украине в 6 областях и Киеве больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в стране больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 62,3%.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения, передает РБК-Украина

Самыми загруженными являются больницы в Одесской (85,6%), Луганской (83,9%), Донецкой (83,7%), Харьковской (75%), Днепропетровской (73,3%) и Винницкой (70,8%) областях. В Киеве этот показатель составляет 70,6%.

В то же время в Украине лишь Кировоградская область является готовой к ослаблению карантина. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 28,5 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 172,4.