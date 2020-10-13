Процесс строительства КПВВ в Счастье в фото

Как известно, в городе Счастье Луганской области строят новый контрольно-пропускной въезда и выезда через линию разграничения. Этот КПВВ, а также КПВВ в г. Золотое должны открыть в ноябре 2020 года.

На новом пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Ожидается, что пропускная способность нового пункта въезда-выезда – 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

На странице “Город Счастье” в инстаграм опубликовали фотографии с места строительства пункта пропуска:

Также известно об обновлении фасада здания Государственной пожарно-спасательной части № 32 ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.