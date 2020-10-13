В Попасной из-за COVID-19 отменяется “Праздник борща”

Введение в Попаснянском районе «оранжевого» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 обсудили на заседании комиссии ТЭБ и ЧС под руководством председателя Попаснянской райгосадминистрации Романа Власенко.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



Члены комиссии ознакомились со статистическими данными случаев заболевания коронавирусом и обсудили противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения случаев острой респираторной болезни, вызванной COVID-19 на территории Попаснянского района.



При рассмотрении перечня ограничений, возникших в связи с введением «оранжевого» уровня эпидемической опасности, Роман Власенко проинформировал об отмене проведения 14 октября – IV фестиваля «Праздник борща».



Следующим комиссия рассмотрела вопрос о рекомендации Министерства образования и науки проведения ранее запланированного времени осенних каникул в 2020-2021 учебном году.



Комиссией единогласно решено, что с 19 октября в учебных заведениях района начнутся двухнедельные осенние каникулы, а 15 и 16 октября учебный процесс будет проходить в дистанционном режиме.



Завершили заседание информированием членов комиссии о принятии распоряжения председателя Попаснянской райгосадминистрации «О начале отопительного сезона 2020-2021 годов».