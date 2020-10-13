Инклюзивно-ресурсное пространство открыли в Новоайдаре

На открытии инклюзивного ресурсного пространства с приветствием выступили председатель Новоайдарской районного совета Виктор Макогон и председатель Новоайдарской районной государственной администрации Татьяна Новикова.

Об этом сообщает пресс-служба Новоайдарского районного совета.

Идея создания такого пространства возникла в 2019 году, когда на рабочей группе по общественной безопасности и социальной сплоченности был поднят вопрос об инклюзии в образовании, отсутствии мест для получения услуг людей с инвалидностью.

Органы власти поддержали инициативу и предложили помещение, очень подходившее для инклюзивного ресурсного пространства (оно находилось в центре поселка и на первом этаже здания), но требовало капитального ремонта.



Далее – написание и представление грантовой заявки, переговоры с донором, переговоры с различными ветвями власти, об увеличении суммы софинансирования из бюджета для того, чтобы объект выглядел целостно, заключение Соглашения с ПРООН, проведение тендеров, ремонтно-строительные работы и наконец – готовый объект для ввода в эксплуатацию.



Стоимость ремонтно -строительных работ составила 1 миллион 241 тысяча 568 гривен (средства Королевства Нидерландов – 816 тысяч 160 гривен и средства районного бюджета – 425 тысяч 408 грн (ремонтно-строительные работы). Экономия средств и разница курса доллара на отчетные даты могла приобрести мягкий диван и световую штору, которые размещены в сенсорной комнате инклюзивного ресурсного пространства стоимостью 41 тысяча 728 гривен.



Но привести детей в пустое отремонтированное помещение, не оборудованное мебелью было бы невозможно. Поэтому общественная организация «Світанок» подключилась со своей стороны и в пределах проекта «Социализация детей с особыми потребностями средствами инклюзивного образовательного пространства поселка Новойдар» при финансовой поддержке Европейского Союза обустроила отремонтированные помещения на сумму более 208 000 гривен. Власти также не стояли в стороне и выделили 203 000 гривен для приобретения интерактивного оборудования, которое стало со-финансированием проекта.

На этом не остановились, и реализовали мини-инициативу на сумму 69 тысяч 101 гривну за средства Европейского Союза, закупив оборудование для сенсорной комнаты и логопедического кабинета.



Проект стал возможным благодаря общественной организации Совет женщин Новоайдарщины в рамках реализации проекта «Создание инклюзивного ресурсного пространства для людей с инвалидностью в поселке Новоайдар Луганской области» в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Королевства Нидерландов и Новоайдарской районной общественной организации «Світанок» в рамках реализации проекта «Социализация детей с особыми потребностями средствами инклюзивного образовательного пространства поселка Новойдар» при организационной поддержке общественной организации «Взаимодействие-Плюс» в рамках национального проекта «Децентрализация» и Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза.