Умирают врачи, медицина на грани: названа роковая ошибка Украины с коронавирусом

В украинских больницах катастрофически не хватает сил и средств для борьбы с эпидемией коронавируса, которая значительно набрала оборотов в последнее время. При этом ответственность за противоэпидемическую защиту переложили на самих медиков, а в медицинских учреждениях уже фиксируют недостаток кислорода, который будет только расти.

Об этом в эфире программы “Расклад Кулинича” на источник TV рассказал заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах, кандидат медицинских наук Александр Линчевский.

Эксперт обратил внимание на то, что средства коронавирусного фонда власти направили не по целевому назначению, а подготовка больниц к эпидемии фактически провалена.

“Деньги идут на строительство дорог. В то же время, среди моих коллег около пяти тысяч медиков болеют ковидом. Мои коллеги, оказывая помощь пациентам в государственных больницах, не защищены, средств индивидуальной защиты, откровенно говоря, не хватает – в итоге, они заражаются этой инфекцией, болеют, и, к сожалению, некоторые из них умирают. Средства индивидуальной защиты в полном объеме не закуплены, а больницы, местные власти правдами-неправдами обеспечивают защитой своих врачей. Когда лучше, когда хуже“, – рассказал Линчевский.

Он предупредил, что из-за стремительного распространения коронавируса уже скоро украинские больницы будут фиксировать недостаток кислорода.

“Мы будем очень скоро – вы это вспомните – иметь проблему с нехваткой кислорода. При лавинообразном росте числа пациентов элементарного кислорода и возможности его доставки к пациенту – не то, что аппаратов ИВЛ – с этим могут быть проблемы. Да, наши киевские больницы самостоятельно и с помощью благотворителей проводили кислородные линии и готовили сами себя для того, чтобы дать возможность делать искусственную вентиляцию и кислородную поддержку“, – отметил экс-заместитель главы Минздрава.

По его словам, официальная статистика не отражает реальную ситуацию в украинских больницах.

“Когда чиновники говорят о возросшем количестве койкомест в больницах, надо понимать, что это очередная манипуляция. Кровать не лечит, лечит кровать с кислородом, с аппаратом, с персоналом. Мы боимся не пациентов, у которых легкое течение болезни. Мы боимся большого количества пациентов, у которых возникает потребность кислородной поддержки, и кислорода может не хватить“, – добавил Линчевский.

Больше о том, почему подготовка учреждений здравоохранения к эпидемии коронавируса провалена и почему растрачен коронавирусный фонд, читайте в интервью экс-заместителя главы Минздрава Александра Линчевского “источнику”: “Мы боимся большого количества пациентов, которым не хватит кислорода – кандидат медицинских наук” .