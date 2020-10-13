В Украине могут продлить карантин до 31 декабря: возможен ряд ужесточений

В Украине из-за роста количества случаев заболевания коронавирусом пересмотрят противоэпидемические мероприятия.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Донпресс

По его словам, на заседании Кабмина 13 октября Минздрав предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря. Кроме того, высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий. Ляшко подчеркнул:

«Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием».

Кроме того, Минздрав предложит ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.