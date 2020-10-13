В Украине более 5 тыс. случаев коронавируса: статистика на 13 октября

За прошедшие сутки, 12 октября, в Украине обнаружили 5133 случая заражения коронавирусом COVID-19. Сутками ранее в стране было выявлено 4420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СНБО.

За прошедшие сутки от осложнений в результате заражения коронавирусом умерли 107 человек, всего в стране жертвами COVID-19 стали 5122 пациента. Общее количество больных в Украине – 270 587 человек.

По данным СНБО, в стране на сегодняшний день остается 10 445 активных больных.

Лидерами по количеству новых случаев коронавируса являются город Киев (397 больных), Харьковская (439 больных), Тернопольская (258 больных), Львовская (341 больных) и Одесская (277 больных) области.

Как сообщал “источник”, доктор медицинских наук и нардеп I созыва Валерий Ивасюк рассказал, что коронавирус является крайне опасной болезнью, поскольку влияет на определенные структуры крови, вызывает тромбоз капилляров, альвеол и артериол.