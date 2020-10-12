В Сиротино пламя уничтожило по меньшей мере треть домов. Люди возвращаются на пепелище и ждут компенсаций. ВИДЕО

В село Сиротино Луганской области начали возвращаться люди после масштабных пожаров.

Об этом говорится 12 октября в сюжете ТСН

Во время последних масштабных пожаров в поселке сгорело более двухсот домов. Люди потеряли и жилье, скот и птицу. И ждут компенсацию от государства.

“Все сгорело: и сарай, и кухня, гараж и сено, и автомобиль в гараже – все сгорело, ни крыши”, – говорит местная жительница Екатерина Руденко.

Пенсионерка вместе со своей сестрой разбирают завалы. Первые дни – помогали волонтеры. Теперь двор расчищают самостоятельно.

“Около ста ведер за день выносим с сестрой”, – говорит пожилая женщина.

Огонь уничтожил по меньшей мере треть домов в селе. К такому пожару местные жители были не готовы.

У пенсионерки Клавдии Русаковой от двух домов и летней кухни уцелел только забор и туалет во дворе. Огонь унес все: и урожай на огороде, и домашнюю птицу.

Женщине 80 и она с семьей теперь живет у соседей. От прошлого остался только паспорт. На зиму планирует отправляться в соседнее село: временное жилье там обещали чиновники.

“Дадут деньги тогда и будем решать, а как денег не дадут, тогда не знаю”, – говорит в отчаянии женщина.

Напротив выгоревших окон бабы Клавдии через дорогу сосед начал выводить стены на месте пожарища. В селе он пока такой один.

“Это наш дом, это мы уже восстановили, сын каменщик, за неделю кирпич взяли, так и строим”, – говорит пострадавший от пожара местный житель Роман Семеряжко.

Обещанных президентом денег люди еще не получили. Но очень ждут. Сейчас выживают, кто как может. Списки пострадавших и перечень утраченного людьми имущества чиновники уже составили и отправили в столицу.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай говорит, что ориентировочно на следующей неделе область получит деньги. Люди должны принести паспорт и идентификационный код, написать заявление и они получат средства.

Как известно, в результате пожара в Луганской области погибли 11 человек, повреждены четыре сотни домов, 150 жителей области эвакуировали.