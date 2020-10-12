На фасаде кременской школы установили памятную доску погибшему участнику АТО

На фасаде родной школы появилась памятная доска ее ученику – АТОшнику Виктору Чернобаю.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской районной государственной администрации.



20 июля 2017, в 34 – й день своего рождения, в бою под Красногоровкой Донецкой области погиб боец ​​92 – й бригады ВСУ креминянин Виктор Чернобай.



Сегодня на фасаде Кременской общеобразовательной школы № 1, где учился Виктор, появилась памятная доска погибшему воину.



«Виктор всегда будет членом нашей школьной семьи, нашей Кременской громады. Мы гордимся своим учеником, настоящим защитником Украины », – сказала в ходе церемонии открытия доски директор школы Людмила Одияненко.



На торжественном собрании по этому случаю присутствовали мама Виктора Чернобая – Галина Павловна, бабушка и дедушка еще одного ученика этой школы, погибшего в ходе проведения АТО, – Андрея Чуприны, представители районного совета и райгосадминистрации, Рубежанско – Кременского военного комиссариата, а также члены ОО «Союз участников АТО г. Рубежное».



«Учась в школе, Виктор и Андрей, наверное, что-то знали лучше, что-то хуже, а то и «забыли »изучить. Но жизнь показала, что один урок они усвоили на отлично. Этот урок – защищать свою Родину даже ценой собственной жизни. Каждое утро, проходя мимо доски Виктору Чернобаю скажите ему: «Спасибо», – обратился к ученикам Кременской СОШ № 1 заместитель председателя общественной организации АТОшников Андрей Трощий.



Несмотря на то, что две семьи потеряли самое дорогое, что у них было, мама Виктора Чернобая и бабушка с дедушкой Андрея Чуприны, которых он называл мамой и папой, повторяли одно пожелание: мы хотим, что больше никогда не погибали на войне украинские ребята и девушки.