Запущен в работу чат-бот «Юридический советник для ВПЛ»

8 октября состоялась презентация чат-бота «Юридический советник для ВПЛ», который уже начал свою работу на платформах Viber и Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Этот инструмент призван решить проблемы доступа к квалифицированной юридической помощи для людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины и в результате оккупации РФ Крымского полуострова.

Чат-бот позволит получать квалифицированную бесплатную юридическую помощь в любой момент и в любом месте.

Он является совместным продуктом швейцарско-украинской Программы EGAP и юридической команды БФ «Право на защиту», которая с 2014 года занимается вопросами правовой защиты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины и в результате оккупации РФ Украинского полуострова Крым.

Большое количество граждан сейчас нуждаются в юридической помощи, но не всегда могут ее получить. Заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев, отметил во время презентации чат-бота, что сегодня в Украине около 1,5 миллиона ВПЛ, еще около 5 миллионов граждан, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской и в Крыму, и часто не имеют доступа к сайтам госструктур и госорганов Украины, поскольку они блокируются Россией.

«Минреинтеграции совместно с партнерами делает все возможное, чтобы благодаря современным инструментам коммуникации люди могли оперативно и бесплатно получить необходимую юридическую помощь. Я очень благодарен Программе EGAP и команде фонда «Право на защиту», которые реализовали этот чат-бот. Параллельно наше министерство совместно с Минцифры также работают над тем, чтобы все государственные услуги были доступны онлайн на всей территории Украины, включая временно оккупированные. Запуск чат-бота для ВПО, это важный шаг к paperless государству », – отметил Снавер Сейтхалилев.

В чат-боте, кроме ответов на часто задаваемые вопросы от ВПЛ о пересечении границы, об оформлении документов и т.п., можно найти рекомендации, как действовать в тех или иных случаях, посмотреть образцы необходимых процессуальных и других документов, контакты государственных учреждений и организаций, интерактивные карты , инфографику и полезные ссылки.

Чтобы начать работать с чат-ботом необходимо отсканировать смартфоном QR-код, и руководство через кнопки-подсказки поможет найти необходимую информацию. Если человек не смог найти необходимую информацию, то у него есть возможность через чач-бот связаться с юристами БФ «Право на защиту» через горячую-линию.