В Кремле отреагировали на намерение Зеленского подписать с Путиным мирное соглашение

В Кремле ответили на намерение президента Украины Владимира Зеленского подписать с президентом РФ Владимиром Путиным мирное соглашение, которое вернет оккупированные Россией Донбасс и Крым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что «проблемы Крыма не существует».

«Главное урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует и не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами. Но вы знаете, что Россия прикладывала и будет прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему юго-востока»,- сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, верит ли Путин в возможность заключения такого договора с Украиной.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, предполагает ли это возврат контроля Украины за оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, Песков сказал: «Читайте Минские договорённости»