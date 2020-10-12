Правительство выделило более 4 миллионов гривен на покупку жилья для переселенцев

Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 октября, распределил субвенции из государственного бюджета более 4 миллионов гривен для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Еще 1,7 миллиона гривен выделят на это местные бюджеты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

За эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 переселенцев, в населенных пунктах:

Луганской области: Военно-гражданская администрация г.. Золотое и села Катериновка;

Харьковской области: Алексеевский сельский совет;

Донецкой области: Шаховский сельсовет, Северский городской совет, Лиманский городской совет, Ильиновский сельсовет;

Харьковской области: Близнюковский поселковый совет;

Херсонской области: Скадовский городской совет;

Житомирской области: Овруцкий городской совет;

Полтавской области: Оржицкий сельсовет;

Черниговской области: Городнянский городской совет.

Напомним, что Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по бюджетной программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» запланировано выделить 20 млн гривен. Из них 12, 6 млн гривен ранее были выделены через распределение субвенции из государственного бюджета. Предполагается, что в 2020 году за счет средств субвенции будет приобретено 84 объекта недвижимого имущества, что позволит обеспечить 260 переселенцев временным жильем.