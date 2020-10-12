ЕС продлил санкции против России за химоружие: кого затронут ограничения

Совет ЕС на год, до 16 октября 2021 года, продлил все введенные против России санкции за применение химического оружия.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции были введены в 2018 году. Их цель заключалась в противодействии распространению и применению химического оружия, которое представляет серьезную угрозу для международной безопасности. Санкционный режим должен был применяться до 16 октября 2020 года. На основе регулярного ежегодного обзора было решено продлить ограничительные меры еще на один год.

“Ограничительные меры в настоящее время применяются к девяти лицам – пятеро связаны с сирийским режимом и четверо причастны к атаке в Солсбери с использованием токсичного нервно-паралитического агента Новичок – и одной организации, Научно-исследовательскому центру (SSRC), основной организации сирийского режима по разработке химического оружия“, – сказано в документе.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Евросоюзе запрещено предоставлять средства перечисленным лицам.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что Франция и Германия настаивают на новых санкциях в отношении России. Ограничительные меры эти два государства хотят ввести из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.