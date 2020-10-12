Краски Ирком: популярные составы и их преимущества

Краски в нашей жизни имеют достаточно большое значение, с помощью этих средств можно значительно улучшить, как внешнюю эстетичность интерьера, так фасадную часть здания. Помимо этого, краска является относительно не дорогостоящим отделочным материалом, легко наносится и не требует каких-либо профессиональных навыков. Одновременно качественный красящий состав может выполнять функции защитного материала, предотвращая всевозможные внешние негативные факторы. Подобрав правильно нужный состав, можно эффективно защитить основание от повышенной влажности, природных осадков, резкой перемены температурного режима, биологического заражения и механических повреждений. При внутренних работах особенно ценится экологическая безопасность для здоровья человека и отсутствие запаха водоэмульсионных составов.
Среди множества производителей красок компания Ирком отличается своей стабильностью и высоким качеством лакокрасочных материалов, которые регулярно обновляются в ассортименте широко известного бренда. Наиболее популярными являются красящие составы, изготовленные на водной основе, максимально упрощающие рабочий процесс, не требующие больших финансовых затрат и обеспечивающие, как внешнюю привлекательность, так и долговечность окрашиваемого покрытия.Декоративная краска Ирком, цена которой вполне умеренная, подойдет для внутреннего и наружного окрашивания большинства строительных материалов. Купить краску Ирком в Киеве можно в профильных магазинах производителя или через интернет-магазин, перейдя по следующей ссылке: https://ircom.in.ua/catalog/kraski
Особенности красящих составов бренда Ирком
- Широким спросом потребителей пользуется экологически чистый продукт Ирком ИР-230C, который рекомендуется для окрашивания различных поверхностей интерьера в жилом или общественном помещении с умеренными эксплуатационными нагрузками. Состав, изготовленный на акриловой основе, отлично подходит для защитно-декоративной отделки стен и потолков из бетонного, кирпичного или оштукатуренного основания, деревянных изделий, зашпаклеванных гипсокартонных конструкций или загрунтованного специальным антикоррозийным грунтом металла, ДСП, ДВП, а также обоев под покраску и других материалов.
- Для выполнения косметического ремонта в помещении с повышенной степенью влажности и интенсивными эксплуатационными нагрузками подойдет декоративная краска Ирком ИР-233. Подобные составы зачастую являются актуальными для окрашивания кухонь и ванных комнат,в лечебных заведениях,учебных учреждениях и прочих общественных помещениях, в которых необходима достаточная устойчивость поверхностей к регулярному мытью. Краска имеет высокие показатели экономичности и хороших покровных возможностей, образует паропроницаемая прочное покрытие с устойчивой к истиранию защитно-декоративной пленкой.
- Прекрасной альтернативой для достижения красивой декоративной поверхности элементов интерьера и общественных заведений будет красящий состав Ирком Ир-231. После нанесения данного экологически чистого продукта образуется матовое покрытие, достаточно устойчивое не только к мокрому истиранию, но и к различным химическим реагентам, которые содержатся в бытовых моющих средствах.Данная водная дисперсия содержит сополимерные акриловые латексы с натуральным мраморным наполнителем и различными стабилизирующими добавками, позволяющими использовать средство при повышенной влажности помещения. Краска интерьерная Ирком Ecocristal служит для внутреннего окрашивания, может быть по затонирована в нужный оттенок, быстро сохнет и легко очищается от всевозможных загрязнений.
- Ирком краска Р-131 и ИР-132 предназначены для защитно-декоративного окрашивания фасадов, однако, благодаря их экологичности, составы успешно используются и внутри помещений, создавая благоприятную микроциркуляцию воздуха. Данная продукция завоевала хорошую репутацию среди потребителей, поскольку обладает превосходной устойчивостью к истиранию, влаге, атмосферным осадкам, ультрафиолету, перепадам температуры и механическим нагрузкам. Фасадные краски Ирком легко наносятся, быстро сохнут и имею длительный срок службы.