Что необходимо для идеального женского бритья? Рекомендации от компании Braun

Немецкий бренд Braun производит товары, которые облегчают и украшают жизнь людей во всем мире. Посетив интернет-магазин Браун-Шоп по ссылке http://braun-shop.com.ua/, можно приобрести самые необходимые модели мелкой бытовой техники. В ассортименте производителя всегда имеется незаменимая техника для кухни, приборы по уходу за волосами, эффективные электрические зубные щетки и ирригаторы. Одной из самых крупных и востребованных является категория товаров для бритья и эпиляции. Каждый прибор имеет продуманную эргономичную конструкцию, что гарантирует эффективность и безопасность процедур. Тем, кому эпиляторы и фотоэпиляторы не подходят по индивидуальным причинам, рекомендуется воспользоваться женской электробритвой. Высокотехнологичные приборы от торговой марки Braun отлично борются с нежелательной растительностью, делают кожу гладкой и нежной, без порезов и раздражений.

Приборы для идеального бритья от Braun

Путь к идеальному бритью — эффективному и безопасному одновременно — начинается с правильного выбора бритвенного прибора. В каталоге торговой марки Браун представлены три модели женских электробритв Silk-epil LS, выполненные в нежных приятных оттенках — голубом, розовом и светло-фиолетовом. Помимо цвета, они различаются источником питания и набором насадок. Общими чертами всех трех вариантов женских бритв от Braun являются:

плавающая сетка, идеально прилегающая к телу;

головка скругленной формы, идеально повторяющая все изгибы тела;

скругленные зубчики, не травмирующие кожный покров;

насадка для бережного пилинга, придающая коже гладкость и нежность.

Важный этап — подготовка

Женские электрические бритвы Braun продемонстрируют максимальную эффективность при удалении лишних волос, если правильно подготовиться к процедуре.

Для этого необходимо:

Аккуратно подстричь самые длинные волоски, воспользовавшись небольшими ножничками или триммером для зоны бикини от Braun. Распарить кожу, чтобы щетина размягчилась и легче сбривалась. Сделать это можно одним из трех способов — принять душ, понежиться в ванной или накрыть теплым влажным полотенцем участок тела, который предстоит побрить. Обработать кожу скрабом, чтобы удалить сухие и ороговевшие частички. Нанести специальный крем или пенку для бритья.

Как правильно побриться

Используя электробритву Braun, легко избавиться от надоевшей растительности. Во время процедуры следует соблюдать такие правила:

слегка натягивать и удерживать кожу, чтобы случайно не порезаться;

не спеша сбривать волоски по направлению их роста — это предотвратит вероятные раздражения и покраснения;

для большей гладкости сделать несколько плавных движений поперек роста волосков — но только, если кожа не чрезмерно чувствительная;

не обрабатывать один и тот же участок слишком долго, чтобы не спровоцировать раздражение;

после завершения процедуры обмыть тело теплой водой без мыла и нанести смягчающее, увлажняющее и защитное средство.

Почему лучше всего использовать женские бритвы Braun

Миллионы женщин со всего мира выбирают товары для бритья от производителя Braun по следующим причинам:

удобная и эргономичная конструкция;

сеточная бреющая головка, полностью исключающая дискомфорт;

продолжительная надежная служба.

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