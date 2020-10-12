Арманьяк – древнейший алкогольный напиток Франции

Самым сильным конкурентом коньяку является арманьяк. Речь идет об уникальном напитке, который является полной противоположностью коньяку. Различия между коньяком и арманьяком начинаются еще на винограднике. Коньяк, так же, как и арманьяк – это продукт перегонки молодого вина. При этом основа для коньяка – сорта Уни Блан или Фола Бланш, а также Коломбар. Для производства арманьяка также используют эти сорта. Но всего сортов для производства арманьяка разрешено десять. Вы сможете приобрести арманьяк в Киеве, ознакомившись с предложениями в интернет-магазине Wine.ua. Здесь вы сможете более подробно узнать об ароматном бренди из Гаскони, а также оформить заказ с быстрой и аккуратной доставкой. У вас есть возможность созвониться со специалистами. Они бесплатно проконсультируют вас и ответят на вопросы, помогут не ошибиться в выборе.

Арманьяк производят исключительно из сортов белого винограда. Идеальны те, что дают базовому вину высокую кислотность, а также низкий уровень алкоголя – от восьми до десяти градусов. При этом обязательное требование – высокое качество первичной материи.

Вначале производят базовое вино, которое не осветляют и не фильтруют. Запрещено добавлять диоксид серы, а также запрещена шаптализация по закону.

Начало процесса дистилляции – конец ноября. Когда проходит праздник Пламя Арманьяка, зажигается огонь под всеми аламбиками. Непрерывный процесс дистилляции не останавливается днем и ночью – до тех пор, пока не перегонят все вино, которое есть у хозяйства. При этом важно, чтобы дистилляция завершилась до тридцать первого марта следующего года.

Перегонный куб – аламбик, двух типов – шарантский, а также арманьянский. Первый чаще всгео исолпзуют в коньяке, а второй – в арманьяке.

Для арманьяка можно использовать разные типы бокалов – это может быть тюльпан или неширокий баллон, а может быть, old fashion. Ароматы арманьяка достаточно теплые, медово-пряные, возможны фруктово-цветочные или с древесными, животными тонами ароматы.

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