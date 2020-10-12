В Рубежном проведут обеззараживание водопроводных сетей

7 октября в Рубежном проводили профилактическое обеззараживание водопроводных сетей в южной части города, а 15 октября эту работу проведут в остальных его районах.

Об этом сообщает «Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»

Обеззараживание водопроводных сетей и сооружений будет осуществляться с повышенной дозой гипохлорита натрия.

Граждан предупреждают, что употреблять воду с повышенной дозой гипохлорита натрия нельзя и просят сделать суточный запас питьевой воды.