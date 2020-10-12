В неподконтрольном Луганске демонтируют трамвайные рельсы: “Больше трамвай не увидим”. ФОТО

Во временно неподконтрольном Луганске на улице Артема демонтируют трамвайные пути.

Об этом сообщает телеграмм-канал “Луганский инсайд”.

“Похоже, что трамваи в Луганске окончательно уходят в историю. На улице Артема начали демонтировать трамвайные пути. Соответствующие фото уже разлетелись по соцсетям…Печально, что мы больше никогда не увидим луганский трамвай на улицах города”, – сообщает источник.

В другом телеграмм-канале “Тайны Луганской Республики” пишут, что контактную сеть по линиям трамвая уже сняли, а теперь вот и рельсы собираются порезать на металл.

“Манолис Васильевич Пилавов (так называемый “мэр” Луганска, – ред._ придумал довольно интересную схему, которой пользуется уже давно. Мэрия запускает на самые хлебные маршруты неконтролируемых частников, у которых нет никаких обязательств перед городом, зато есть все возможности, чтобы отбирать пассажиров у муниципального общественного транспорта. Из бюджета эти потери электротранспорту никак не компенсируются, так что ГКП “Луганскэлектротранс” погряз в долгах перед энергетиками, банкротится, перестает нормально обслуживать подвижной состав, пути и контактные линии. В итоге в городе остался 1 маршрут, на котором 5 троллейбусов и их надо ждать 40 минут. Пассажиры начинают жаловаться на электротранспорт и просить исправить ситуацию. Что на это отвечает Манолис Васильевич? А он отвечает, что троллейбус и трамвай это устаревшие виды транспорта, поэтому их нужно срочно заменить автобусом. Но автобусы должны закупать частные перевозчики, потому что городу это не нужно – убыточно. Отсюда и идея о выкорчевывании рельс – зачем они нужны, раз трамваи запускать не собираются? Нам интересен лишь один нюанс – в чей карман пойдут деньги от сдачи медного контактного провода, рельс и троллейбусов?”, – сказано в сообщении.