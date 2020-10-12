Зеленский: “Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек”

Президент Владимир Зеленский заявил, что уйдет с должности, если не сможет закончить войну. Однако глава государства надеется, что ему удастся договориться о мире.

Зеленский утверждает, что “не цепляется за должности”. Об этом президент рассказал в интервью BBС, передает 24 канал

Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами,

– убеждает президент.

Однако Зеленский все же надеется, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, который должен вернуть украинские территории, в частности, Крым. Глава государства верит в это, однако отмечает, что Украине нужна помощь всего мира.

“Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно”, – добавил президент.

Зеленский о нормандском формате

Глава государства убежден, что минский формат должен быть гибким.

Мы понимаем все сегодня, что у нас есть только нормандский формат, и мы идем по минскому направлению,

– отметил президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что субъектами в “Минске” являются Россия и Украина, а также поблагодарил ОБСЕ за посредничество. Однако президент отметил различия минских договоренностей.

В частности, политик добавил, что изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса невозможны.