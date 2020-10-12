В ближайшие дни осадков в Луганской области не ожидается

Сегодня, 12 октября, в Луганской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 7-12 0 тепла, днем 17-22 0 тепла .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-12 0 тепла, днем 20-22 0 тепла .

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-12 0 тепла, днем 20-22 0 тепла .

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Прогноз погоды по области на 13 октября – 16 октября 2020

13.10 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 0 тепла, днем 17-22 0 тепла.

14.10 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.

15.10 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10 0 тепла, днем 17-22 0 тепла.

16.10 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 17-22 0 тепла.