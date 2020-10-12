Обновлено карантинное зонирование в Украине: что в Луганской области

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Кабмин 9 октября обновил карантинные зоны. В соответствии с ними, Львов, Днепр, Одесса, Житомир, Ужгород и другие крупные города Украины попали в оранжевую зону. Новые ограничения начнут действовать с 12 октября.

Об обновлении зон карантина сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале, передает 24tv.ua

Какие крупные города попали в оранжевую зону

  • Киев,
  • Львов,
  • Винница,
  • Луцк,
  • Днепр,
  • Житомир,
  • Ужгород,
  • Ивано-Франковск,
  • Одесса,
  • Ровно,
  • Полтава,
  • Тернополь,
  • Харьков,
  • Хмельницкий,
  • Черкассы,
  • Чернигов,
  • Черновцы.

Кроме этого, оранжевыми стали много меньших городов и районов.


Карантинные зоны / Карта Минздрава

Что изменится в городах

В оранжевой зоне, кроме ограничений зеленой и желтой, действуют новые ограничения. В частности, запрещена работа учреждений размещения, развлекательных и культурных заведений, спортзалов и фитнес-залов. Кроме того, нельзя проводить плановую госпитализацию и принимать новые смены в детские лагеря.

При проведении массовых мероприятий тоже действуют определенные ограничения: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

Які обмеження діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу


Какие ограничения действуют в карантинных зонах / Инфографика 24 канала