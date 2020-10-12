Кулеба назвал “важный инструмент” для урегулирования ситуации на Донбассе

Украина готова к любому сценарию развития ситуации на оккупированном Донбассе. Однако дипломатический путь решения конфликта на Донбассе для украинской власти остается приоритетным.

Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT Russian заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Главред

“Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию… Но дипломатическое решение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках”, – пояснил он.

Также глава МИД считает “важным инструментом” для урегулирования конфликта Трехстороннюю контактную группу, которая достигла всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

“Трехсторонняя контактная группа – это бремя, которое мы должны нести, пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ всегда непросто. Каждый шаг требует усилий, это очень сложная структура”, – подчеркнул Кулеба.