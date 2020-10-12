В Лисичанске задержали убийцу бездомного мужчины

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 УК Украины. Мужчине, который подозревается в совершении преступления грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Так, 10 октября в 22:04 в дежурную часть Лисичанского отдела полиции поступило сообщение диспетчера СМП о том, что возле дома № 324 по ул. В. Сосюры обнаружен труп неизвестного мужчины с повреждениями головы.

Сотрудники следственно-оперативной группы и оперативники Управления уголовного розыска после проведения первоочередных следственных действий, а именно – осмотра места происшествия, в ходе проведения оперативных мероприятий установили личность погибшего. Им оказался 40-летний местный человек, который не имел своего жилья, то есть был бездомным.

Установив обстоятельства происшествия, оперативники вышли и на мужчину, который подозревается в убийстве. Им оказался 32-летний местный житель.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины.