Названо количество домов, уничтоженных пожарами в Луганской области

Сергей Гайдай проверил ситуацию по ликвидации последствий масштабного пожара, который неделю бушевал на Луганщине. Он объехал населенные пункты, пострадавшие больше dct[, встретился с местными жителями и вместе с офицерами гражданско-военного сотрудничества передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Муратово.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

На этот раз погорельцам привезли стройматериалы, одежду и обувь.

Люди с благодарностью приняли помощь и обратились к главе области с вопросами относительно компенсационных выплат за утраченное жилье.

«Мы учли все дома, это почти 500 жилых и более 1800 хозяйственных сооружений. Все убытки полностью подсчитаны, соответствующий пакет документов направлен в Кабинет Министров Украины, уже на следующем заседании будет принято правительственное постановление о выделении средств на компенсацию потерь пострадавшим. Те, у кого с документами проблемы, деньги будут ждать, и мы поможем восстановить документы », – успокоил жителей Муратово и Осколоновки Сергей Гайдай.

Глава Луганщины поблагодарил командующего ООС генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко, группе морально-психологического обеспечения штаба командования операции Объединенных сил и представителям благотворительной организации «Движение за духовное и национальное возрождение Донбасса « Бок о бок » за системную поддержку и внимание к пострадавшим и детей.